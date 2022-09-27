Белгородских студентов, мобилизованных в первые дни, вернут домой

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в утреннем сообщении заявил, что намерен вернуть в регион студентов, которым пришли повестки в первые дни частичной мобилизации. Уже высланы необходимые документы и телеграммы в комиссариаты для отправки учащихся в Белгородскую область.

- Соответствующие документы и телеграммы пришли на адрес военных комиссариатов, в соответствии с которыми были подготовлены документы и направлены командирам воинских частей о необходимости отправки назад наших студентов, - сообщил глава региона.

Напомним, согласно указу президента РФ, студенты, которые получают высшее образование и СПО на очной или очно-заочной форме обучения, не попадают под частичную мобилизацию.