Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 сентября 2022 10:53

Белгородских студентов, мобилизованных в первые дни, вернут домой

Губернатор сообщил об этом у себя в соцсети
Наталия ИЛЮШНИКОВА

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в утреннем сообщении заявил, что намерен вернуть в регион студентов, которым пришли повестки в первые дни частичной мобилизации. Уже высланы необходимые документы и телеграммы в комиссариаты для отправки учащихся в Белгородскую область.

- Соответствующие документы и телеграммы пришли на адрес военных комиссариатов, в соответствии с которыми были подготовлены документы и направлены командирам воинских частей о необходимости отправки назад наших студентов, - сообщил глава региона.

Напомним, согласно указу президента РФ, студенты, которые получают высшее образование и СПО на очной или очно-заочной форме обучения, не попадают под частичную мобилизацию.