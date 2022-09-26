Белгородец продал чужой автомобиль

В отдел полиции №1 УМВД России по Белгороду обратился 30-летний местный житель областного центра. Молодой человек сообщил о пропаже автомобиля «Шкода Ети», который он отдал на покраску. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области. После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 33-летний житель областного центра.

По предварительным данным, белгородец на одном из сайтов разместил объявление об оказании услуг по покраске авто. Впоследствии на него откликнулся потерпевший. Получив машину, злоумышленник выставил ее на продажу. Отсутствие документов злоумышленник объяснил тем, что продажа срочная, а документы он подвезет позже. Взяв предоплату в 150 тысяч рублей и оставив в залог свой паспорт, подозреваемый скрылся. Заподозрив неладное, покупатель обратился в полицию, где и узнал, что приобрел похищенный автомобиль. Транспортное средство изъято сотрудниками полиции и возвращено владельцу.

В соответствии с ч.3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в крупном размере) аферисту грозит лишение свободы на срок до шести лет.