Белгородский аэропорт не возобновит работу раньше 4 октября

Белгородский аэропорт закрыт с 24 февраля, когда началась специальная военная операция на Украине. Фото из телеграм-канала правительства Белгородской области.

Сегодня, 26 сентября, Федеральное агентство воздушного транспорта сообщило, что до 3:45 4 октября продлён режим временного ограничения полётов в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя, Элисты.

Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты России работают штатно.

Обо всех изменениях в расписании будет сообщено дополнительно. Телефон колл-центра аэропорта Белгорода: +7 (4722) 235-777. Напомним, что белгородский аэропорт закрыт с 24 февраля, когда началась специальная военная операция на Украине.