В Белгородской области «Жигули» сбили 13-летнюю девочку

В результате ДТП несовершеннолетняя получила телесные повреждения. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, 24 сентября, в 16:20 на 31-м километре ФАД «М-2 «Крым»-Прохоровка-Губкин» 27-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 21099», наехал на 13-летнюю девочку, переходившую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В результате ДТП несовершеннолетняя получила телесные повреждения. После оказания медицинской помощи она была отпущена.

Как сообщалось ранее, в Белгородской области «Лада» въехала в опору ЛЭП: пострадала 17-летняя девушка.