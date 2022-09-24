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Общество24 сентября 2022 13:47

Билеты на поезд Белгород – Санкт-Петербург вновь появились в продаже

Ранее их временно нельзя было приобрести из-за ремонта ж/д путей
Алексей СЕРГУНИН
Скорректирован график движения поездов по маршруту Белгород – Санкт-Петербург.

Скорректирован график движения поездов по маршруту Белгород – Санкт-Петербург.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

По информации Приволжского железнодорожного агентства АО «ФПК», на время проведения плановых работ по ремонту железнодорожного полотна на полигоне Октябрьской железной дороги, скорректирован график движения поездов по маршруту Белгород – Санкт-Петербург.

С 23 октября по 1 ноября, а также с 9 по 13 ноября на участке от Москвы до Санкт-Петербурга увеличено время в пути на 10-19 минут (в зависимости от поезда).

Ознакомиться с расписанием движения поездов, действующим в периоды проведения работ, а также приобрести билеты можно на сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», или в железнодорожных билетных кассах.