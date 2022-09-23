Житель Белгородской области может сесть на 5 лет за кражу мелочи из маршруток

За кражу монет в маршрутках белгородец может получить приличный срок. фото: со страницы УМВД региона в соцсети.

О краже разменных монет из маршруток на общую сумму более 2000 рублей в полицию Старого Оскола сообщил индивидуальный предприниматель. Правоохранители установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 24-летний местный житель. Молодой человек не работает, и ранее уже был судим.

По предварительным данным, 2 сентября около восьми вечера подозреваемый проник на территорию охраняемой стоянки, вскрыл припаркованные автомобили и похитил деньги. После чего скрылся с места преступления.

Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, сейчас злоумышленник находится под подпиской о невыезде. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело, ему грозит до 5 лет лишения свободы.