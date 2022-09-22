Трое белгородцев заплатят четверть миллиона рублей за кражу балки весом более 500 кг

Трое жителей Белгородской области признаны виновными по ч.3 ст. 30 - п. «а» ч.2 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Об этом сообщает пресс-служба Белгородской транспортной прокуратуры.

В мае прошлого года злоумышленники пытались украсть фрагмент хребтовой балки с бывшей путевой машинной станции – 138 – филиала ОАО «РЖД», находящейся в поселке Разумное Белгородского района. Загрузив похищенное в автомобиль, мужчины были задержаны на месте преступления сотрудниками транспортной полиции.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя – заместителя Белгородского транспортного прокурора назначил двум подельникам наказание в виде штрафа в размере по 90 тысяч рублей каждому, третьему - в размере 70 тысяч рублей. Похищенное имущество возвращено собственнику. Любопытно, что стоимость фрагмента балки, который злоумышленники хотели украсть, колеблется в районе семи тысяч рублей.