Число госпитализированных из-за коронавируса белгородцев перевалило за отметку в 400 человек

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболел 150 531 пациент. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе ни один пациент не стал жертвой COVID-19. За это же время 499 человек заболели, а выздоровели – 305.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболел 150 531 пациент, выздоровели – 143 571, умерли – 2 287. Сейчас из 407-ми госпитализированных восемь человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Число госпитализированных растет седьмой день кряду.

Отметим, что 20 сентября в нашем регионе заболели 492 человека, а выздоровели – 203. А 19 сентября соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 296 к 477-ми.

Как сообщалось ранее, в Белгородской области ожидается рост заболеваемости коронавирусом.