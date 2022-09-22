В Белгородской области в столкновении «Ауди» и «Датсуна» пострадали два человека

По предварительным данным, вчера, 21 сентября, в 12:00 на перекрестке ул. Комсомольская – ул. Маяковского в Алексеевке 28-летний водитель, управляя автомобилем «Ауди Q7», двигался со стороны ул. Чапаева в сторону ул. Маяковского. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

При проезде нерегулируемого перекрестка он не уступил дорогу и столкнулся с машиной «Датсун Он-До» под управлением 56-летнего водителя. В результате ДТП водитель автомобиля «Датсун» и его 32-летняя пассажирка пострадали.