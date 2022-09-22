Белгородский педагог вышел в финал всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям»

Александр Квочка – победитель первого тура заочного этапа конкурса в номинации «Педагог дополнительного образования, работающий с детьми с ОВЗ, с инвалидностью». Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Красноярске в рамках всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» наш регион представляет педагог дополнительного образования Центра дополнительного образования «Успех» Александр Квочка. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области. Александр Андреевич – победитель первого тура заочного этапа конкурса в номинации «Педагог дополнительного образования, работающий с детьми с ОВЗ, с инвалидностью».

В первом туре участники провели открытый мастер-класс «Новые формы организации обучения и воспитания детей в дополнительном образовании» и прошли конкурс «Проектирование дополнительного образовательного пространства для развития способностей и талантов детей». Девять конкурсантов, набравших наибольшее количество баллов, стали участниками второго тура, где их ждёт «Педагогическое многоборье» – выполнение заданий по решению педагогических задач и ситуаций. Также у финалистов будет профессиональный диалог с представителем Минпросвещения РФ.