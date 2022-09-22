Белгородские ученые разрабатывают способ утилизации отходов с помощью растений

Ученые Белгородского госуниверситета провели исследования по формированию устойчивых культур фитоценозов, которые можно использовать для утилизации отходов производства и уменьшения техногенной нагрузки на окружающую среду. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Специалисты отмечают, что одной из острых проблем региона на сегодняшний день является утилизация побочного продукта производства лимонной кислоты – цитрогипса. В производстве он не используется и в больших количествах складируется на полигонах. Только на одной из таких площадок в Белгороде хранится около 500 тысяч тонн вещества.

Химические элементы содержатся в цитрогипсе в нерастворимой форме, поэтому их участие в круговороте веществ невозможно. Растения, выросшие на цитро- и фосфогипсе, накапливают фосфор и серу. Идея заключается в том, чтобы в дальнейшем из частей растений изготовить органические удобрения, в которых можно контролировать концентрацию веществ, и подпитывать ими страдающие от нехватки элементов культуры.

Сейчас учёные изучают, как развиваются растения на грунтах с добавлением цитрогипса и фосфогипса. Для этого создан экспериментальный «огород»: на площади 100 квадратных метров размещены три участка – с цитрогипсом и фосфогипсом, а также с чернозёмом для сравнения свойств растений, растущих на плодородной почве и на экспериментальном субстрате.

В эксперименте участвуют как декоративные культуры – берёза, ива, арония и тополь, которые учёные рекомендуют для фиторекультивации отходов производства, так и сельскохозяйственные – соя, кукуруза и горчица. Их планируют использовать в качестве удобрений растительного происхождения для применения в аграрной сфере.

Эксперимент продлится несколько лет, поскольку накопительные свойства растений необходимо исследовать в динамике.