В Белгороде грабитель из Санкт-Петербурга вырвал сумку из рук незнакомой женщины

Потерпевшая успела заблокировать счета карт. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В отдел полиции № 3 УМВД России по Белгороду обратилась 31-летняя женщина. Она сообщила, что неизвестный открыто похитил у нее сумку. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области. Потерпевшая подробно описала прибывшим на место происшествия сотрудникам следственно-оперативной группы злоумышленника. Полицейским удалось задержать подозреваемого по горячим следам. Им оказался 33-летний житель Санкт-Петербурга.

По предварительным данным, женщина утром шла по безлюдной дороге. Проходивший мимо мужчина подбежал к ней, сорвал сумку и скрылся. Позже он попробовал воспользоваться похищенной банковской картой, но совершить это ему не удалось, так как потерпевшая успела заблокировать счета. Похищенная сумка с документами была обнаружена и изъята сотрудниками полиции. В соответствии с ч. 1 ст. 161 УК РФ (Грабеж) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до четырех лет.