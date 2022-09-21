Под Белгородом мужчина сломал челюсть прохожему

В ОМВД России по Белгородскому району поступило сообщение о том, что в ходе конфликта, произошедшего на одной из улиц села Стрелецкое, пострадал 29-летний мужчина. Участковые установили личность подозреваемого. Им оказался 21-летний житель Прохоровского района. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, потерпевший провожал домой девушку. По пути им встретилась компания молодых людей. Спутница мужчины остановилась, чтобы пообщаться со своей знакомой. Потерпевший, наблюдая за происходящим, сделал компании замечание по поводу нецензурных выражений в общественном месте, на что один из молодых людей агрессивно отреагировал. Злоумышленник нанес оппоненту удар кулаком в лицо, сломав при этом челюсть. В соответствии с ч.1 ст. 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.