Белгородец пытался слить топливо с чужого «КамАЗа»

В ОМВД России по Белгородскому району на днях поступило сообщение о том, что неизвестный попытался слить горючее из находящегося на парковке «КамАЗа». Подозреваемый успел скрыться, однако впоследствии был установлен и задержан участковым полиции. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, 26-летний мужчина, приметив грузовик, вечером пришел на парковку с четырьмя канистрами. Злоумышленник пытался похитить из «КамАЗа» больше 88 литров дизельного топлива, однако его спугнул охранник. В соответствии с ч. 3 ст.30 ч.1 ст.158 УК РФ (Покушение на кражу) подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.