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Происшествия21 сентября 2022 16:07

В Белгороде накрыли нелегальный покерный клуб

Его деятельность была замаскирована под развлекательное заведение
Алексей СЕРГУНИН

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Белгородской области пресекли незаконный игорный бизнес. По данным оперативников, подпольный покерный клуб работал в региональном центре в период с ноября 2021 года по июль этого года. Его деятельность была замаскирована под развлекательное заведение. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

На момент задержания, помимо 34-летнего организатора, в помещении находились семь посетителей. Сотрудники полиции изъяли стол для игры в покер, игральные карты, фишки, электронные носители информации, а также иные предметы, свидетельствующие о противоправной деятельности. Собранные оперативниками материалы переданы в региональный Следственный комитет для соответствующей правовой оценки.