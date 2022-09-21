В Белгороде накрыли нелегальный покерный клуб

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Белгородской области пресекли незаконный игорный бизнес. По данным оперативников, подпольный покерный клуб работал в региональном центре в период с ноября 2021 года по июль этого года. Его деятельность была замаскирована под развлекательное заведение. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

На момент задержания, помимо 34-летнего организатора, в помещении находились семь посетителей. Сотрудники полиции изъяли стол для игры в покер, игральные карты, фишки, электронные носители информации, а также иные предметы, свидетельствующие о противоправной деятельности. Собранные оперативниками материалы переданы в региональный Следственный комитет для соответствующей правовой оценки.