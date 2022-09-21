В Белгородской области в лесополосе нашли тело женщины с множественными повреждениями

18 сентября в УМВД России по Старому Осколу поступило сообщение от диспетчера ЕДДС о том, что девушка обнаружила в лесополосе тело женщины. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Медики констатировали смерть потерпевшей со множественными телесными повреждениями. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность мужчины, возможно причастного к совершению противоправных действий. Им оказался 37-летний не работающий, ранее не судимый местный житель.

По версии следствия, около 23 часов 17 сентября этого года подозреваемый находился в лесополосе в районе улицы Щепкина , где распивал спиртное со своей 46-летней знакомой. Между ними возник конфликт, в ходе которого подозреваемый кулаками со значительной силой нанес не менее восьми ударов по туловищу и верхним конечностям женщины.

- Мужчине предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления, за которое Уголовным законом предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы, следствие ходатайствует перед судом о его аресте. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Белгородской области.