22 сентября в Белгородской области будет туманно

В туманную погоду гражданам следует внимательно смотреть по сторонам, особенно при переходе улиц и проезжей части. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородских синоптиков, завтра, 22 сентября, на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ночью и днем местами туман. Ветер восточный, ночью 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью 2-7 градусов тепла, днем от +12 до +17 градусов. В Белгороде ночью 5-7 градусов выше ноля, днем от +14 до +16 градусов.

Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует белгородцам соблюдать важные правила безопасности. В туманную погоду гражданам следует внимательно смотреть по сторонам, особенно при переходе улиц и проезжей части. Необходимо избегать оврагов, обрывов и покатистых склонов, чтобы не упасть в яму или расположенный рядом водоем.

Не используйте в доме неисправную бытовую и отопительную технику. Прежде чем подключить оборудование в сеть, обратите внимание на наличие повреждений, сколов, вмятин, оголенных контактов и горелого запаха. В случае обнаружения любых вышеперечисленных повреждений немедленно прервите эксплуатацию данного прибора, проведите его профессиональный ремонт или замените на более новое. Не сушите на обогревателях и печах мокрые вещи, чтобы избежать возникновения пожара.

Водителям следует быть предельно осторожными и внимательными, строго соблюдать правила дорожного движения. Образовавшийся туман может осложнить дорожную ситуацию, поэтому всем кто садиться за руль нужно соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию между другими автомобилями. Не забывайте включать противотуманные фары и заранее тормозить на перекрестках и пешеходных переходах.

В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Белгородской области- 39-99-99.