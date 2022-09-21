Свято-Троицкий бульвар в Белгороде отремонтируют за 35 миллионов рублей

Чать бульвара в центре Белгорода отремонтируют за 35 млн. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Подрядчики приступили к ремонту участка на Свято-Троицком бульваре от Театрального проезда до улицы Пушкина. Движение транспорта организовано по полосам.

Как сообщили в мэрии, сначала дорожники демонтируют бортовые камни, а потом начнут фрезеровать асфальт. Планируется, что дорожное полотно капитально отремонтируется, а парковки приведут в соответствие нормам. Новая разметка будет выполнена пластиком.

На ремонт участка выделено 35 миллионов рублей из областного бюджета. Все работы завершат к 31 октября.