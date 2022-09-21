Белгород примет участие в конкурсе на звание «Молодежной столицы России»

Победа в конкурсе даст возможность поделиться со всей страной проектами в сфере молодежной политики.

Как отметили в мэрии, при победе в конкурсе, городу на год присуждается звание молодежной столицы России. Это дает также возможность поделиться со всей страной проектами в сфере молодежной политики.

Белгородцы тоже могут принять участие в этой работе – необходимо лишь прислать свои идеи, почему Белгород может стать молодежной столицей. А именно, расписать, концепцию мероприятий на 2023 год, указать их уникальность и значимость. Лучшая работа получит 25 тысяч рублей.

Напомним, заявки на участие в конкурсе от городов принимают до 1 октября. В течение месяца эксперты определят 5 претендентов на победу. В ноябре пройдет народное голосование по выбору Молодежной столицы России на 2023 год.