В Белгородском районе задержаны братья, подозреваемые в убийстве сожителя матери

Братья-белгородцы до смерти избили ухажера матери и спрятали его тело. Фото: "КП" Архив

Напомним, вчера, 20 сентября, пропавшего без вести 42-летнего жителя Белгородского района нашли мертвым. О его пропаже заявили родные.

По версии следствия, 8 сентября у жителя поселка Дубовое произошел конфликт с сожительницей. Очевидцами стали сыновья женщины 25-ти и 29-ти лет. Они на почве личной неприязни до полусмерти избили обидчика матери руками, ногами и подручными средствами. Затем связали ему руки и сбросили в выгребную яму с целью убийства. Чтобы скрыть свое преступление, через несколько дней братья вытащили тело и перенесли его в заброшенное строение в лесополосе, где его и обнаружила полиция.

Как сообщили в региональном следкоме, в отношении братьев возбуждено уголовное дело за убийство. Подозреваемые задержаны. Следствие хадатайствует перед судом об их аресте. С ними и другими очевидцами преступления проводятся следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.