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Происшествия21 сентября 2022 13:17

В Белгородском районе задержаны братья, подозреваемые в убийстве сожителя матери

Тело пропавшего мужчины нашли в заброшенном строении в лесополосе
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Братья-белгородцы до смерти избили ухажера матери и спрятали его тело.

Братья-белгородцы до смерти избили ухажера матери и спрятали его тело.

Фото: "КП" Архив

Напомним, вчера, 20 сентября, пропавшего без вести 42-летнего жителя Белгородского района нашли мертвым. О его пропаже заявили родные.

По версии следствия, 8 сентября у жителя поселка Дубовое произошел конфликт с сожительницей. Очевидцами стали сыновья женщины 25-ти и 29-ти лет. Они на почве личной неприязни до полусмерти избили обидчика матери руками, ногами и подручными средствами. Затем связали ему руки и сбросили в выгребную яму с целью убийства. Чтобы скрыть свое преступление, через несколько дней братья вытащили тело и перенесли его в заброшенное строение в лесополосе, где его и обнаружила полиция.

Как сообщили в региональном следкоме, в отношении братьев возбуждено уголовное дело за убийство. Подозреваемые задержаны. Следствие хадатайствует перед судом об их аресте. С ними и другими очевидцами преступления проводятся следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.