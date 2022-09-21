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Общество21 сентября 2022 12:23

В Белгородской области около 19 тысяч студентов оформили льготный проездной билет

Они могут пользоваться льготой в течение учебного года
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Порядка 19 тысяч студентов Белгородской области оформили льготный проездной.

Порядка 19 тысяч студентов Белгородской области оформили льготный проездной.

Как сообщается на сайте правительства региона, порядка 19 тысяч студентов оформили льготный проездной билет. Он будет действовать в течение учебного года с 1 сентября по 30 июня. Каждый месяц по льготе предоставляется определенное количество поездок со скидкой 50%.

Количество поездок в каждом муниципалитете области определяется индивидуально. А оформить проездной можно онлайн на портале Госуслуг или обратиться в деканат учебного заведения. Подробно о порядке получения льгот на днях напомнил губернатор Вячеслав Гладков.