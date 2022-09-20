В Белгороде с 20 сентября пройдут гастроли Крымского академического театра кукол

Гости из Крыма выступят на сцене белгородского кукольного театра. Фото с сайта culture.ru.

В Белгороде с 20 по 25 сентября пройдут гастроли Крымского академического театра кукол. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

На протяжении шести дней на сцене белгородского кукольного театра будут представлены:

- спектакль «38 попугаев» – маленькие зрители вместе с весёлой Мартышкой, остроумным Попугаем, любопытным Удавом и неуклюжим Слонёнком отправятся в путешествие по Африке, чтобы найти ответы на многие вопросы, покажут пример настоящих дружеских отношений и заботы, умения и желания помогать друг другу;

- спектакль «Крошка Енот» подскажет малышам, как победить страх, а большим зрителям – как помочь им в этом;

- спектакль «Рассказы» по произведениям А. П. Чехова погрузит белгородцев в особый мир чеховских рассказов, предложит задуматься о хрупкости человеческой жизни.

В это же период творческая команда белгородских артистов будет гастролировать по Крымскому полуострову, где покажет свои спектакли «Говорит Ленинград», «Волшебная лампа Аладдина», «Сказка-загадка».