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Общество20 сентября 2022 7:31

Белгородцы смогут укрыться в ТЦ или паркингах в случае ЧП

Ключи от подвалов МКД может получить любой собственник жилья
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Ключ от подвала может получить любой желающий.

Ключ от подвала может получить любой желающий.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

После того, как в Белгородской области ввели «желтый» уровень террористической опасности, УК было дано поручение усилить контроль доступа в подвальные помещения и на крыши многоквартирных домов. Ключи от подвалов на постоянной основе хранятся в управляющих организациях, у дворников и у старших по подъезду. В мэрии сообщили, что при желании любой собственник может заказать дубликат ключа в офисе УК.

Однако, по данным областного Министерства ЖКХ, не все дома оснащены подходящими подвалами: из почти 6 тысяч МКД около 2 тысяч либо их не имеют, либо они не соответствуют нормам.

Глава региона Вячеслав Гладков заявил, что для жителей таких домов должна быть создана схема оперативной навигации к альтернативным помещениям. В частности, было предложено в случае ЧП укрываться в торговых центрах или паркингах. «Качество информирования людей необходимо контролировать на постоянной основе, а администрации районов и УК обязаны в ближайшее время разместить обновленные объявления во всех муниципальных образованиях области», - подчеркнул Гладков.