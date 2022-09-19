Белгородка украла из магазина 15 электронных сигарет

В дежурную часть отдела полиции №1 УМВД России по Белгороду обратилась индивидуальный предприниматель. Она сообщила, что из её магазина похитили товар на сумму около семи тысяч рублей. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемой и задержали ее. Ею оказалась 33-летняя местная жительница. По предварительным данным, женщина зашла в магазин под видом покупательницы. Дождавшись, когда продавец отвлечется, злоумышленница похитила с прилавка 15 одноразовых электронных сигарет, после чего скрылась. В соответствии с ч.1 ст.158 УК РФ (Кража) подозреваемой грозит до двух лет лишения свободы.