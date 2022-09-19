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Происшествия19 сентября 2022 11:01

В Белгородской области в столкновении «Фольксвагена» и «Ровера» пострадал 13-летний подросток

ДТП произошло в Старом Осколе
Алексей СЕРГУНИН

По предварительным данным, вчера, 18 сентября, в 12:05 в Старом Осколе в районе дома № 9 на проспекте Алексея Угарова 48-летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Тигуан», пытался перестроиться с одной полосы на другую. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Мужчина не убедился в безопасности маневра и столкнулся с машиной «Ровер 416» под управлением 36-летнего водителя. В результате ДТП водитель автомобиля «Ровер 416» и 13-летний пассажир получили телесные повреждения.