272 белгородских подростка нашли работу в сентябре

С начала учебного года в Белгородской области нашли работу 272 подростка. В основном они занимаются благоустройством городов и посёлков. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Также подростков принимают на сезонную работу сельскохозяйственные предприятия. В муниципалитетах при школах организованы трудовые отряды. В Белгороде в таких отрядах работают 832 школьника. Всего с начала этого года через центры занятости населения временную подработку нашли 38 тысяч подростков. За год в регионе планируется трудоустроить 45 тысяч подростков.