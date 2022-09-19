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Общество19 сентября 2022 8:01

272 белгородских подростка нашли работу в сентябре

В свободное от занятий время ребята занимаются благоустройством городов и посёлков
Алексей СЕРГУНИН

С начала учебного года в Белгородской области нашли работу 272 подростка. В основном они занимаются благоустройством городов и посёлков. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Также подростков принимают на сезонную работу сельскохозяйственные предприятия. В муниципалитетах при школах организованы трудовые отряды. В Белгороде в таких отрядах работают 832 школьника. Всего с начала этого года через центры занятости населения временную подработку нашли 38 тысяч подростков. За год в регионе планируется трудоустроить 45 тысяч подростков.