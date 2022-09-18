Вячеслав Гладков проведал жителей белгородского села Красный Хутор

Вячеслав Гладков навестил в ПВР жителей села Красный Хутор. фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

Губернатор Белгородской области сегодня навестил жителей села Красный Хутор в пункте временного размещения. Людей поместили там после серии обстрелов населенного пункта со стороны Украины.

- Есть просьбы по улучшению бытовых условий. Холодильники, телевизоры уже завтра приобретем, кто-то просит книжки почитать, - отметил губернатор.

Глава региона отметил, что среди вывезенных жителей много людей преклонного возраста, некоторых их них поместят в больницу и будет решаться вопрос с обеспечением необходимыми лекарственными препаратами. Также у сельчан были вопросы по трудоустройству и определению детей в школы. Гладков пообещал их оперативно решить вместе с главой района и главой поселения.