Михаил Пореченков встретился с жителями белгородского села Красный Хутор

Михаил Пореченков встретился с жителями села Красный Хутор. Фото: соцсети Владимира Перцева.

Глава Белгородского района Владимир Перцев вместе с народным артистом России Михаилом Пореченковым посетили в один из пунктов временного размещения. Там они встретились с жителями пострадавшего от обстрела ВСУ села Красный Хутор, поддержали людей, вынужденных временно покинуть свои дома.

- Михаил Пореченков уже не в первый раз приезжает в Белгородскую область. До этого он побывал в Журавлевке и Нехотеевке, посещал волонтерские пункты и общался с нашими военными и дружинниками, дежурящими в приграничных населенных пунктах, - рассказал Перцев.

Фото: соцсети Владимира Перцева.

Также в выходные артист посетил Кубок Белгородской области по Спортивно-патриотической игре "Дети спорта", во время которого был установлен мировой рекорд по массовому приседанию. Организатором мероприятия выступил фонд Михаила Пореченкова «Спорт начинается с детей».

К тому же в Белгородской области состоялся турнир по боксу на призы Михаила Пореченкова в память о солдатах, погибших в СВО. Белгородский район в составе сборной Белгородской области представили два боксера: Максим Масалитин, тренер Морозов Антон Александрович, и Георгий Пушкарёв, тренер Шарапов Вячеслав Сергеевич. Оба спортсмена одержали победу.