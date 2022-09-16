Житель Белгородской области насильно удерживал в квартире женщину

Когда потерпевшая попробовала открыть дверь ключом, злоумышленник стал угрожать ножом. Фото: Алексей СЕРГУНИН

35-летний житель Яковлевского горокруга грозит до пяти лет лишения свободы в соответствии с п.п. «в, г» ч. 2 ст.127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, совершенное с применением насилия и предметов, используемых в качестве оружия). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Белгородской области.

По версии следствия, подозреваемый познакомился с жительницей области в интернете и стал поддерживать отношения, пара периодически встречалась. В августе прошлого года злоумышленник пригласил даму к себе домой в городе Строителе. Заметив, что мужчина чрезмерно пьян, она пыталась покинуть квартиру. Тогда подозреваемый стал ее избивать, а когда потерпевшая попробовала открыть дверь ключом, стал угрожать ножом. Когда мужчина отвлекся, женщина все же покинула квартиру, на улице он преследовал ее и хотел вернуть, но прохожие оказали помощь. Потерпевшая обратилась в полицию.

Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.