В центре Белгорода ограничат движение и стоянки транспорта

фото: телеграм-канал мэрии Белгорода.

Завтра, 16 сентября, в центре Белгорода пройдет Крестный ход с мощами святителя Иоасафа Белгородского. В связи с этим будет ограничена остановка и стоянка транспорта с 23:00 15 сентября до окончания мероприятия 16 сентября.

Как сообщили в мэрии областного центра, движение автомобилей будет запрещено с 13:00 до окончания мероприятия 16 сентября на следующих участках:

- по ул. Преображенской от ул. Попова до ул. 50-летия Белгородской области;

- по ул. Попова от Белгородского до Гражданского проспектов;

- по пр-ту Славы от ул. 50-летия Белгородской области до ул. Попова;

- по Театральному проезду от пр-та Славы до Свято-Троицкого бульвара;

- по Свято-Троицкому б-ру (чётная сторона) от Театрального проекта до пр-та Б. Хмельницкого.

Для объезда рекомендуют следующий маршрут: Белгородский пр-т – ул. Н. Чумичова - пр-т Б. Хмельницкого – ул. Супруновская.