Почти 230 тысяч белгородцев прошли первый этап диспансеризации

В первую очередь на обследования приглашают людей с хроническими заболеваниями, а также тех, кто переболел коронавирусной инфекцией и у кого заболевание протекало в тяжёлой форме. Об этом сообщает телеграмм-канала правительства Белгородской области.

На первом этапе медработники проводят скрининговые исследования, в ходе которых проверяют функцию дыхания, берут анализ крови для выявления признаков образования тромбов, тестируют работу сердца и лёгких во время движения, проверяют концентрацию кислорода в крови, а также по показаниям проводят рентгенографию органов грудной клетки. Жителей сёл обследуют сотрудники бригад «Поездов здоровья».

Результаты обследования анализируют семейные врачи. При необходимости пациентов приглашают на углубленную диспансеризацию. Она предполагает посещение специалистов узкого профиля и прохождение процедур функциональной диагностики – эхокардиографии, компьютерной томографии лёгких, дуплексного сканирования вен.

В этом году первый этап диспансеризации прошли почти 230 тысяч жителей региона, углубленное обследование прошли более 31 тысячи человек. До конца года планируется проверить здоровье порядка 400 тысяч белгородцев.