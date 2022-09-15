Белгородские студентки своровали мобильный телефон

Когда вечеринка подошла к концу, гостьи, улучив момент, похитили телефон, зарядное устройство и коробку от гаджета, после чего отправились домой. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В дежурную часть отдела полиции №3 УМВД России по Белгороду обратился 30-летний местный житель. Мужчина сообщил, что у него похитили телефон стоимостью более 100 тысяч рублей. После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали трех студенток, подозреваемых в краже. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, накануне потерпевший с приятелями познакомились с девушками. После недолгого общения пригласили их в гости. Во время застолья потерпевший сообщил, что недавно приобрел новый мобильник. Когда вечеринка подошла к концу, гостьи, улучив момент, похитили телефон, зарядное устройство и коробку от гаджета, после чего отправились домой. На следующий день злоумышленницы продали украденное.

В соответствии с п. «а» и «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная группой лиц с причинением значительного ущерба гражданину) девушкам грозит лишение свободы на срок до пяти лет.