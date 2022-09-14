Белгородцы попросили губернатора отменить праздники и направить сэкономленные средства на нужды армии

Праздники в Белгороде отменять не будут. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Во время прямой линии в среду 14 сентября к губернатору Белгородской области обратились с просьбой отменить праздники. Житель региона предложил направить бюджетные деньги на более важное дело – на нужды армии РФ, в частности, для солдат, которые участвуют в СВО. «Петь и плясать будем потом. Сейчас реально не до этого», - написал белгородец.

Глава региона заявил, что отменять ничего не будут, поскольку праздники почти все закончились, а военнослужащие и так получают максимальную поддержку. Деньги выделяются и из регионального бюджета, и от частных предприятий, и от отдельных граждан.

- Вы зря переживаете. Могу вас уверить, что больше, чем Белгородская область, нашей армии никто не помогает. Могу вам при личной встрече рассказать, в каком объеме в течение семи месяцев мы помогаем. Я знаю, в каком объеме помогает бюджет, в каком объеме помогают жители, коммерческие предприятия и многие другие. Это первое. А второе, я не знаю, от каких праздников вы хотите отказаться, - сказал Вячеслав Владимирович.

Гладков также отметил, что все мероприятия, которые были весной и летом, уже закончились и на ближайшее будущее ничего масштабного не планируется. А 4 ноября отменить не могут, так как это государственный праздник. Впрочем, как и Новый год. Свадьбы и дни рождения тоже никто не отменит.