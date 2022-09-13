В Белгородской области полиция раскрыла кражу 20-ти газовых котлов

Белгородец может сесть на 6 лет за кражу газовых котлов. Фото: "КП" Архив

О пропаже 20-ти газовых котлов со строящегося объекта в полицию сообщил руководитель строительной компании. Было украдено имущество стоимостью около 700 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 29-летний житель Белгорода, который работал на этой стройке, и знал, где хранится оборудование. Злоумышленник дождался конца рабочего дня и на грузовой машине вывез котлы себе домой. Часть украденного он успел продать через интернет.

Полиция задержала мужчину, а оставшиеся котлы правоохранители нашли дома у задержанного. Ранее уже судимому белгородцу теперь грозит до шести лет лишения свободы.