В Белгородском районе на два месяца ввели карантин по бешенству

В белгородском поселке ввели карантин по бешенству.
Фото: "КП" Архив
В Белгородской области в поселке Северный ввели карантин по бешенству. Он продлится два месяца.
Очаг бешенства выявлен на улице Дальней. В радиусе 500 метров, который захватывает Центральный бульвар, улицы Некрасова, Пушкина, Есенина, Гоголя, Щепкина, также сложилась неблагополучная ситуация.
На время карантина запрещено проводить ярмарки и выставки животных, лечить больных восприимчивых животных, ввозить и вывозить не вакцинированных против бешенства животных, снимать с зверей шкуры и охотиться. Также посторонним нельзя находиться на этой территории.
Во время карантина в Северном три раза проведут дезинфекцию, обойдут владельцев животных для выявления подозреваемых в бешенстве, а также проведут разъяснительную работу.