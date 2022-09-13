В Белгородском районе на два месяца ввели карантин по бешенству

В белгородском поселке ввели карантин по бешенству. Фото: "КП" Архив

В Белгородской области в поселке Северный ввели карантин по бешенству. Он продлится два месяца.

Очаг бешенства выявлен на улице Дальней. В радиусе 500 метров, который захватывает Центральный бульвар, улицы Некрасова, Пушкина, Есенина, Гоголя, Щепкина, также сложилась неблагополучная ситуация.

На время карантина запрещено проводить ярмарки и выставки животных, лечить больных восприимчивых животных, ввозить и вывозить не вакцинированных против бешенства животных, снимать с зверей шкуры и охотиться. Также посторонним нельзя находиться на этой территории.

Во время карантина в Северном три раза проведут дезинфекцию, обойдут владельцев животных для выявления подозреваемых в бешенстве, а также проведут разъяснительную работу.