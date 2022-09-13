В Белгороде Российский Красный Крест начал выдачу ваучеров на покупку одежды беженцам из Харьковской области

Единственный мобильный пункт РКК работает в Белгороде.

Белгородское отделение Красного Креста оказывает всестороннюю помощь прибывающим беженцам с территории Донбасса и Украины. Специалисты предлагают психосоциальную поддержку, консультации по миграционному законодательству и выезд в пункты временного размещения для оценки потребностей прибывших. РКК также помогает переселенцам с поиском родственников, оплатой переводов документации, в получении гражданства и трудоустройства.

Беженцы из Харьковской области, которые прибывают в Белгородскую область, начали получать от РКК ваучеры на покупку одежды.

Неравнодушные белгородцы также могут помочь переселенцам и принести в региональное отделение Красного Креста: детское питание и одежду, одеяла, подушки, полотенца, постельные принадлежности, предметы личной гигиены, воду, продукты с долгим сроком хранения (макароны, крупы, консервы). Адрес: Белгород, проспект Богдана Хмельницкого, 181, с 9:00 до 17:00.

Напомним, в Белгородской области с 19 июля работает мобильный пункт Российского Красного Креста по оказанию помощи нуждающимся переселенцам. Пока это единственный в своем роде действующий в России пункт, который позволяет оперативно помогать людям, эвакуирующимся в Россию. Помощь уже получили свыше 1200 беженцев.