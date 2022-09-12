Пятый день кряду в Белгородской области растет число госпитализированных от коронавируса

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе один ни пациент не стал жертвой COVID-19. За это же время 459 человек заболели, а выздоровели – 406.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 145 691 пациент, выздоровели – 139 628, умерли – 2 283. Сейчас из 322-х госпитализированных девять человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Число госпитализированных растет пятый день кряду.

Отметим, что 10 сентября в нашем регионе заболели 468 человек, а выздоровели – 432. А 9 сентября соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 503 к 464-м.