В Белгородской области больше 8 тысяч медиков получают досрочную страховую пенсию

В Белгородской области досрочную пенсию получают 8 801 медицинский работник. Продолжительность специального стажа для назначения таких выплат должна составлять в сельской местности и пгт – 25 лет, в городах – 30 лет.

Как сообщили в пресс-службе ПФР по Белгородской области, в 2022 году продолжается переходный период по повышению пенсионного возраста, в течение которого меняется и срок выхода на досрочную пенсию медицинских работников. Так, врач, который выработал необходимый стаж в августе 2022 года, сможет выйти на пенсию в соответствии с переходным периодом в августе 2026 года. Начиная с 2023 года, срок, на который будет переноситься право на назначение досрочной пенсии для медицинских работников – 5 лет.

В стаж для досрочного выхода на пенсию включаются также: периоды выплаты пособий по временной нетрудоспособности; периоды ежегодных оплачиваемых отпусков; периоды отпуска по беременности и родам; периоды отпуска по уходу за ребенком, если такой отпуск начался до 06.10.1992 (независимо от его продолжительности и прерывания); периоды учебных отпусков до 30.06.2007 (в том числе, оплачиваемый после 01.01.2002); курсы повышения квалификации при сохранении места работы (должности), средней зарплаты и уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.