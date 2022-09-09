МХК «Белгород» во второй раз проиграл «Брянску»

За 120 минут белгородцы пропустили от брянских хоккеистов восемь шайб. Фото со страницы МХК "Белгород" в VK.

Вчера, 8 сентября, МХК «Белгород» провел очередной матч рамках подготовки к розыгрышу НМХЛ-2022/23. После поражения в первой встрече 1:4 подопечные Андрея Романова умудрились проиграть еще крупнее. Они вновь пропустили четыре шайбы (отличились Бочкарев, Курилов, Ярцев и Лихтарь), а вот соперника огорчить не смогли. Итог – 4:0 в пользу «Брянска»

Как сообщалось ранее, федерация хоккея России опубликовала состав участников и календарь игр на розыгрыш НМХЛ сезона-2022/23. Первые матчи МХК «Белгород» проведет 17 – 18 сентября на «Оранжевом льду» с саратовским «Кристаллом». 21 и 22 сентября белгородцы примут дома пензенский «Дизелист». Первый выезд – в Мичуринск – запланирован на 1 – 2 октября.