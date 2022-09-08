Ночью 9 сентября температура в Белгородской области опустится до 0 градусов

В Белгороде похолодает до 0 градусов. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгородской области продолжает холодать. В пятницу, 9 сентября, в регионе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Вполне возможно, что ночью белгородцы будут наблюдать и один из первых осенних туманов.

Ветер будет дуть северный со скоростью 7-12 метров. Ночью температура опустится до отметки 0…+5 градусов. Днем тоже будет прохладно. Воздух прогреется всего до +10…+15 градусов.

Во время одной из последних прямых линий с губернатором белгородцы поинтересовались, когда в регионе начнут включать отопление. Вячеслав Гладков отметил, что для этого среднесуточная температура в течение пяти дней должна составлять не больше восьми градусов. Пока этот показатель достигнут не был. Решение по началу отопительного сезона отдельно принимает каждый муниципалитет.