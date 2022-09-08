В полиции рассказали об итогах проверки по инциденту с подростками в белгородском клубе

Полиция не усмотрела криминала в действиях предпринимателя. фото: со страницы УМВД России по Белгородской области в соцсети.

Инцидент произошел 27 июля в одном из клубов на улице Щорса в городе Белгороде. В соцсетях сообщили, что во время вечеринки, на которую пускали детей с 14 лет, нескольким подросткам стало плохо. Двух доставили в больницу.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области рассказали об итогах проверки по факту произошедшего. Полиция не усмотрела признаков состава преступления в действиях индивидуального предпринимателя. В возбуждении уголовного дела отказали. Все материалы передали для принятия соответствующего решения в Роспотребнадзор.