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Общество8 сентября 2022 14:34

В Белгороде очистили русло реки Гостёнка на улице Белинского

Власти надеются, что это поможет решить проблему подтоплений близлежащих домов
Наталия ИЛЮШНИКОВА
фото: телеграм-канал мэрии Белгорода.

фото: телеграм-канал мэрии Белгорода.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Белгорода, работы провели на участке протяженностью более 800 м в районе строящегося ФОКа. С помощью экскаватора с длинными стрелами специалисты убрали донные отложения и мусор. Также расчистили берег от зарослей.

Представители мэрии и Министерства природопользования обсудили с местными жителями благоустройство очищенной территории. Ее планируют засеять луговыми травами. Также рассматривается вариант строительства дорожки.

Основная цель расчистки территории состояла в том, чтобы решить проблему подтоплений домов. Жители этого района не первый год страдают от этого. Помогло ли это, покажет погода. В течение осенне-зимнего периода специалисты будут проводить мониторинг состояния реки. Если потребуется, работы по расчистке будут продолжены на других участках в рамках областного проекта.