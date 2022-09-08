В Белгороде очистили русло реки Гостёнка на улице Белинского

фото: телеграм-канал мэрии Белгорода.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Белгорода, работы провели на участке протяженностью более 800 м в районе строящегося ФОКа. С помощью экскаватора с длинными стрелами специалисты убрали донные отложения и мусор. Также расчистили берег от зарослей.

Представители мэрии и Министерства природопользования обсудили с местными жителями благоустройство очищенной территории. Ее планируют засеять луговыми травами. Также рассматривается вариант строительства дорожки.

Основная цель расчистки территории состояла в том, чтобы решить проблему подтоплений домов. Жители этого района не первый год страдают от этого. Помогло ли это, покажет погода. В течение осенне-зимнего периода специалисты будут проводить мониторинг состояния реки. Если потребуется, работы по расчистке будут продолжены на других участках в рамках областного проекта.