В Белгородской области огнеборцы на пожаре спасли женщину

На пожаре в Белгородской области спасли женщину. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В районе часа ночи 8 сентября поступило сообщение о пожаре в жилом доме в Валуйках. Встревоженные соседи вызвали спасателей.

Возгорание произошло в двухкомнатной квартире на четвертом этаже пятиэтажки. Все этажи в подъезде заволокло густым дымом. Огнеборцы незамедлительно приступили к тушению пожара. Они также спасли хозяйку квартиры 1971 года рождения, которую обнаружили на полу в коридоре. Женщину передали сотрудникам скорой помощи. Самостоятельно по лестничным маршам эвакуировались 19 человек.

Пожар удалось оперативно ликвидировать. Однако огонь успел повредить вещи и мебель на площади 5 квадратных метров. По предварительным данным, причиной пожара могла стать неосторожность при курении.