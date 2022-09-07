7 сентября в Белгороде стартует финал конкурса уличной культуры «КАРДО»

На «Белгород Арене» пройдут образовательный форум, фестиваль уличной культуры, финалы соревнований по спортивным дисциплинам и танцам, а также модный показ и церемония награждения в голливудском стиле: со смокингами, вечерними платьями и красной ковровой дорожкой.

Фестиваль продлится до 11 сентября. Парковочное пространство в дни проведения «КАРДО» не предусмотрено. Личный транспорт можно оставить на парковке рядом с ДС «Космос». Стать участниками уникального для Белгородской области событие организаторы приглашают всех желающих.

Торжественное открытие состоится сегодня, 7 сентября, в 18:30. Онлайн трансляция будет доступна по ссылке.