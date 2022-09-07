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Звезды7 сентября 2022 11:04

7 сентября в Белгороде стартует финал конкурса уличной культуры «КАРДО»

Он соберет 3,5 тысячи участников из 20 стран
Алексей СЕРГУНИН

На «Белгород Арене» пройдут образовательный форум, фестиваль уличной культуры, финалы соревнований по спортивным дисциплинам и танцам, а также модный показ и церемония награждения в голливудском стиле: со смокингами, вечерними платьями и красной ковровой дорожкой.

Фестиваль продлится до 11 сентября. Парковочное пространство в дни проведения «КАРДО» не предусмотрено. Личный транспорт можно оставить на парковке рядом с ДС «Космос». Стать участниками уникального для Белгородской области событие организаторы приглашают всех желающих.

Торжественное открытие состоится сегодня, 7 сентября, в 18:30. Онлайн трансляция будет доступна по ссылке.