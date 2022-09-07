6 сентября 470 белгородцев сдали положительный тест на коронавирус

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе один ни пациент не стал жертвой COVID-19. За это же время 470 человек заболели, а выздоровели – 435.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 143 355 пациентов, выздоровели – 137 497, умерли – 2 283. Сейчас из 273-х госпитализированных девять человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Отметим, что 5 сентября в нашем регионе заболели 459 человек, а выздоровели – 395. А 4 сентября соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 387 к 442-м.