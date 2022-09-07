Белгородцы поинтересовались у губернатора, когда в регионе начнется отопительный сезон

Вячеслав Гладков напомнил, что для включения отопления среднесуточная температура в течение пяти дней должна не превышать восьми градусов. Фото: с сайта губернатора и правительства Белгородской области.

Во время прямой линии «10 вопросов губернатору» жительница Белгородской области поинтересовалась, когда начнут включать отопление в детских садах и школах. Женщина отметила, что на протяжении последних дней по ночам температура опускается до +5 градусов. Глава региона напомнил, что в соответствии с законодательством для включения отопления среднесуточная температура в течение пяти дней должна составлять не больше восьми градусов. На сегодняшний день этот показатель пока не достигнут. - По-моему, во второй половине недели будет потепление. Не переживайте, постараемся не просмотреть понижение температуры, но решение принимается в разрезе каждого муниципального образования отдельно, - напомнил Вячеслав Гладков.