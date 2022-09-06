В Белгородской области поймали двух мужчин, угнавших машину при помощи насилия

Ночью 30 августа в ОМВД России по Валуйскому городскому округу поступило сообщение о том, что двое пассажиров, применив насилие в отношении водителя такси, завладели автомобилем «Лада». Вскоре сотрудники ГИБДД обнаружили машину в кювете с механическими повреждениями. Неподалеку находились двое подозреваемых - 18-летний и 19-летний местные жители, один из которых ранее уже был судим. Оба молодых человека получили травмы. На место происшествия автоинспекторы вызвали скорую помощь и следственно-оперативную группу, которая установила обстоятельства произошедшего.

По предварительным данным, злоумышленники, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошли в поселке Уразово к водителю такси и попросили отвезти их в село Логачевка. По прибытию на место они ненадолго отлучились. Вернувшись, один из подозреваемых нанес находившемуся возле автомобиля водителю такси удар кулаком в лицо и, повалив его, потребовал отдать ключи. Забрав их, злоумышленники усадили потерпевшего на пассажирское сидение и продолжили путь. Понимая, что поездка не закончится ничем хорошим, 25-летний таксист на ходу выпрыгнул из машины и сообщил о случившемся владельцу автомобиля. Подозреваемые, проехав еще некоторое расстояние, попали в ДТП. Машина под управлением нетрезвого 19-летнего злоумышленника съехала в кювет и несколько раз опрокинулась.

В соответствии с п. «а, в» ч.2 ст. 166 УК РФ (Угон, совершенный группой лиц по предварительного сговору с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья) злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до семи лет. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.