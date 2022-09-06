В Белгородской области установили 52 км уличного освещения

В Белгородской области в этом году установят 66 км уличного освещения.

Вячеслав Гладков отметил, что от жителей Белгородской области поступает много вопросов о необходимости затрат на установку освещения улиц.

- В этом году у нас запланировано 66 км, сейчас уже установлено 52 км. Установлены новые опоры освещения, сейчас идет подключение к сетям, - рассказал губернатор.

Также глава региона подчеркнул, что вопросу освещения уделяется много внимания в рамках инициативного бюджетирования – 66 проектов. Так, в Губкинскм городском округе реализовано 10 таких проектов на улицах Севастопольская, Белгородская, в хуторе Сергеевка.

- Я надеюсь, что осенью, когда сократится световой день, вы, уважаемые жители Белгородской области, почувствуете разницу, отметил Вячеслав Гладков.