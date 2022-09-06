Белгородские врачи впервые провели «операцию Озаки»

Процедура длится несколько часов, но уже на следующий день пациент может самостоятельно есть, вставать с постели и ходить. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Операция Озаки – это современный метод хирургического лечения пороков клапана сердца, который уже получил широкое распространение в мировой кардиохирургии.

Для медиков Белгородской области операция новая. Освоить современный метод хирургического лечения пороков клапана сердца белгородским кардиохирургам помогал Роман Комаров, российский учёный, врач-кардиохирург, директор Клиники аортальной и сердечно-сосудистой хирургии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова. В результате операций, которые длились в общей сложности более пяти часов, у двух белгородских пациентов появились новые аортальные клапаны.

- Операцию назначают в том случае, когда клапан работает неполноценно и не пропускает кровь в достаточном количестве или, говоря на языке кардиохирургов, «протекает», - пояснил заведующий кардиохирургическим отделением Белгородской областной клинической больницы Алексей Павлов. - Это серьёзно нарушает деятельность кровеносной системы и негативно сказывается на всём организме пациента.

Особенность операции Озаки в том, что новый клапан создаётся из собственных тканей пациента. Такая процедура сопряжена с меньшим риском осложнений, так как в организме не возникает защитной реакции иммунитета в ответ на инородный материал. Кроме того, это хирургическое вмешательство имеет более долгосрочные результаты, так как создаваемый во время операции клапан служит значительно дольше, чем существующие имплантаты. Сама процедура длится несколько часов, но уже на следующий день пациент может самостоятельно есть, вставать с постели и ходить. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.