В Белгороде поймали серийного вора

Во время первой кражи злоумышленник украл три сотовых телефона, четыре ноутбука и термопринтер. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В конце прошлого месяца в УМВД России по Белгороду обратились два представителя одного из офисных центров. Они сообщили, что, придя утром на работу, обнаружили пропажу четырех ноутбуков, трех сотовых телефонов и термопринтера.

После оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления 30-летний местный житель. По предварительным данным, мужчина проник в помещение через приоткрытое окно, отжав его при помощи строительного инструмента. Добычей злоумышленника стала офисная техника и электроника на сумму порядка 250 тысяч рублей.

Кроме того, в ходе следствия выяснилось об участии подозреваемого в совершении еще одного преступления. Спустя два дня после первой кражи он ночью проник в подсобное помещение одного из кафе, где обнаружил лежащие в шкафчике деньги. Помимо них, злоумышленник прихватил с собой две упаковки энергетических напитков. Сумма ущерба, причиненного 26-летнему владельцу помещения, составила около 55 тысяч рублей.

В соответствии с п. «б, в» ч.2 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение и с причинением значительного ущерба) злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.